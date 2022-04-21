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"Сплошное закрашивание не существует в реальности": Арестович разъяснил карту боевых действий (фото)

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"Сплошное закрашивание не существует в реальности": Арестович разъяснил карту боевых действий (фото)

ТСН.ua

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что значит закрашенная красным цветом территория на карте боевых действий на востоке и юге Украины.

Арестович объяснил, что на самом деле российские войска размазаны вдоль красной линии на карте.

Об этом советник главы ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Вот это сплошное закрашивание не существует в реальности. Российские войска очень узкими капиллярами вдоль дорог на этой карте нанесены и не более. Закрашивание, типа контроль всей территории – это возникает иллюзия, опасная для понимания реального положения дел", – рассказал Арестович.

Он объяснил, что на самом деле российские войска "размазаны" на территории в 1200 км вдоль этой красной линии.

"Они все находятся в первой линии. В глубине обороны никого нет. Некому защищать и никакого там сплошного закрашивания близко не может быть", – добавил советник главы президентского офиса.

© скриншот с видео
скриншот с видео

Напомним, утром 21 апреля Арестович сообщил, что в течение предыдущих суток российским войскам не удалось продвинуться ни на одном из направлений наступления.

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