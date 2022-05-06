"Сплошной ужас": россияне попали в одну из последних АЗС на Луганщине и стреляли по "Азоту" (фото)

"Сплошной ужас": россияне попали в одну из последних АЗС на Луганщине и стреляли по "Азоту" (фото)

Россияне вечером 5 мая целили по "Азоту", угроза возгорания промышленных цистерн предотвращена.

Около 18:00 вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС в Луганской области и в расположенное рядом железнодорожное хозяйство Северодонецкого "Азота".

Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

В результате атаки оккупантов загорелись шпалы и трава на общей площади 400 м кв. Была угроза возгорания цистерн предприятия. Впрочем, спасателям удалось своевременно его предупредить.

"В целом в городе вчера был сплошной кошмар. 16 раз враг открывал огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Это половина от зафиксированного количества обстрелов по всей области", — сказал Гайдай.

По данным властей, россияне убили еще двух человек. Захватчики повредили 12 зданий, электроподстанцию, комплекс торговых сооружений. Еще семь домов разрушены в Рубежном, два – в Новодружеске. Есть разрушения в Лисичанске, Ореховом, Горном, Попасной.

Также на территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки одиннадцать атак врага, уничтожены восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники противника. Подразделения ПВО сбили семь беспилотных летательных аппаратов.

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