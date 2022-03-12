Спокойная ночь и тревожное утро: в Днепре отчитались о ситуации

Угрозы нет.
В Днепре утро 12 марта выдалось тревожным, но ночь была спокойной. Над городом успешно отработала система противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
Он подчеркнул, что ни одного российского военного или техники в Днепропетровской области нет.
"Без паники, сейчас все хорошо, угрозы нет. В общинах — спокойно. Никакого "орка" в нашей области. Никакого "заблудившегося" россиянина. Никакого куска металлолома захватчиков", — написал Лукашук.
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