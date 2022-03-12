Спокойная ночь и тревожное утро: в Днепре отчитались о ситуации

Спокойная ночь и тревожное утро: в Днепре отчитались о ситуации

Угрозы нет.

В Днепре утро 12 марта выдалось тревожным, но ночь была спокойной. Над городом успешно отработала система противовоздушной обороны.

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Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Он подчеркнул, что ни одного российского военного или техники в Днепропетровской области нет.

"Без паники, сейчас все хорошо, угрозы нет. В общинах — спокойно. Никакого "орка" в нашей области. Никакого "заблудившегося" россиянина. Никакого куска металлолома захватчиков", — написал Лукашук.

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