"Спонсировал" войну: Украина национализировала нефтегазовые активы российского олигарха

Худайнатов контролировал украинского нефтетрейдера через оффшорные компании и подконтрольные лица.

Украина национализировала нефтегазовые активы российского олигарха на полмиллиарда гривен с помощью СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации украинских активов подсанкционного олигарха из России Эдуарда Худайнатова.

Из “Нефтяной компании “Альянс-Украина”, которая оценивается почти в полмиллиарда гривен, в доход Украины перечислено 100% его доли.

Худайнатов контролировал украинского нефтетрейдера через оффшорные компании и подконтрольные лица. В надежде избежать национализации актива после полномасштабного вторжения РФ, продолжая получать доходы с нефтегазового рынка Украины.

Следователи идентифицировали реального бенефициарного владельца. Олигарх является одним из доверенных лиц Путина, возглавляет российскую нефтегазовую компанию ННК-Групп и входил в совет директоров Роснефти.

Предприятия являются одними из крупнейших спонсоров войны против Украины, регулярно поставляя горюче-смазочные материалы для военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок России. Ежемесячно перечисляют миллиарды рублей в бюджет страны-агрессора.

“В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), продолжается расследование для привлечения российского олигарха к ответственности за преступления против нашего государства”, — рассказали в СБУ.

Напомним, что СБУ разоблачила агентов ФСБ – в сеть входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины.

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