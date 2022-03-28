"Спортивные штаны под костюмом": Зеленский жестко прошелся по боевиках ОРДЛО и заявил, что не будет вести с ними переговоры

"Спортивные штаны под костюмом": Зеленский жестко прошелся по боевиках ОРДЛО и заявил, что не будет вести с ними переговоры

Зеленский подчеркнул, что будет обсуждать любые проблемы не с главарями боевиков, а с "собственником этих людей".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что боевики так называемой "ЛНР" намерены провести "референдум" о вхождении в состав России.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

"Смотрите, мы же с вами пытаемся жить в неком пространстве легитимности, правильно? Когда кто-то что-то говорит, нужно, чтобы этот кто-то что-то представлял. Или себя, или ту или иную территорию на законном уровне. Закон — в понимании международных институций, а не на отдельных оккупированных частях. Поэтому кто там что заявляет — это право каждого человека (если это правда люди)", — сказал Зеленский

Он назвал боевиков на Донбассе "спортсменами".

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"Мы слышали сигналы от этих товарищей, "спортсменов" — мы их так называли в 1990-е годы. Когда я был в университете, мы этих людей называли "спортсменами". Это не те, у кого медали… А просто они ведут себя так, будто они великие. Ну, вот такие "спортсмены" в спортивных штанах. А потом они переодели костюмы и стали теми, кем они стали. Но он в спортивных штанах под этим костюмом и остался. И в спортивных штанах, и в майках в полосочку", — отметил президент

Зеленский подчеркнул, что будет обсуждать любые проблемы не с главарями боевиков, а с "собственником этих людей".

Ранее Владимир Зеленский назвал три главных цели Украины в войне с Россией.

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