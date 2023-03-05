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Спортсмены вместо зэков: Пригожин нашел замену ликвидированным вагнеровцам — ISW

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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4032
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Спортсмены вместо зэков: Пригожин нашел замену ликвидированным вагнеровцам — ISW

Фото: Getty Images

ППК "Вагнер" открыла по меньшей мере три рекрутинговых центра

Россияне продолжают нести большие потери в Украине. Среди них – ликвидированные ППК "Вагнер". Вожак вражеской группировки уже нашел новое пушечное мясо.

Об этом информирует ISW.

В Институте отмечают, что со 2 по 4 марта ПИК "Вагнер" открыл по меньшей мере три рекрутинговых центра. Понятно, что они работают на базе русских спортивных клубов.

В частности, они базируются на спортивных комплексах:

  • "Динамо" в Самаре;
  • Антарес" в Ростове;
  • здания Федерации бокса России в Тюмени.

Примечательно, что в Санкт-Петербурге также открылся молодежный клуб "Вагнерёнок".

По мнению аналитиков, таким образом Пригожин может попытаться возобновить активную вербовку в свою частную армию. Поскольку накануне Минобороны страны-агрессорки саботировали поставки боеприпасов ППК "Вагнер".

Напомним, Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин соврал о якобы "окружении" Бахмута его наемниками, записав видео совсем в другом месте.

Тем временем наемники ППК "Вагнер" теперь ходят по российским школам, читают учащимся лекции об этой структуре и рекламируют "службу по контракту".

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Дата публикации
Просмотры
4032
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