"Способ избежать ловушки": экс-генсек НАТО объяснил, почему в интересах США — как можно скорейшая победа Украины

США не должны сомневаться в помощи Украине в объемах, которые позволят ей победить в войне с Россией и обеспечить длительный мир. Это ведь в интересах самих Соединенных Штатов.

Развязка в войне РФ против Украины имеет глобальное значение.

Об этом экс-генсек НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен рассказал изданию Foreign Policy.

Так, он обратил внимание, что вторжение РФ в Украину актуализировало вопросы обороны для правительств стран Европы, а Финляндию и Швецию подтолкнуло ко вступлению в НАТО.

"Война продемонстрировала, что Вашингтон остается главным гарантом безопасности в Европе. Она также показала необходимость для демократического мира объединяться перед угрозой автократических государств, которые ведут себя все более агрессивно", — отметил экс-генсек Альянса.

Он объяснил, что для США главный стратегический фокус внимания – это Тихоокеанский регион и конкуренция с Китаем. Однако заниматься этими вопросами будет труднее, если параллельно силы и внимание Вашингтона будут связаны затяжной войной в Европе.

"Лучший способ избежать этой ловушки – предоставить украинцам все, что им нужно, чтобы победить в этой войне. После этого Запад должен позаботиться, чтобы Россия не захотела напасть на Украину снова", – аргументировал Расмуссен.

Он также напомнил, что сам вовлечен в разработку идей гарантий безопасности для Украины. Так, работа группы еще продолжается, однако уже сейчас ясно одно: лучшим сдерживанием от дальнейшей агрессии РФ будет сильная с военной точки зрения Украина.

"Поэтому США и союзники должны предоставить все, в чем Украина нуждается для защиты своей независимости в долгосрочной перспективе. Если Запад не сделает этого — лидер РФ Владимир Путин не остановится на Украине", — предупредил экс-генсек НАТО.

Он также пояснил, что развязка в войне России против Украины имеет глобальное значение, ведь сейчас диктаторы во всем мире внимательно следят за тем, как Запад реагирует на ситуацию.

"Приближается сложная зима и единство стран Запада предстанет перед испытаниями. Но Запад должен удвоить усилия для того, чтобы гарантировать, что Украина одержит и победу, и дальнейший мир. Если потерпеть в этом неудачу — автократы во всем мире будут радоваться", — подчеркнул Расмуссен.

Напомним, в Латвии заявили, что Запад должен обеспечить Украину современными танками, боевыми самолетами и всем другим вооружением для освобождения территории от российских оккупантов и во избежание войны на территории НАТО.

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