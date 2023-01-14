Способ обогащения и избавление от долгов: Путин делает ставку на бедных россиян в войне против Украины

Бедные россияне в большинстве своем были и остаются ядром путинского электората.

Президент России Владимир Путин делает ставку в войне против Украины на бедное население России, списывая средний класс из военного бюджета.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По мнению аналитиков издания, после начала полномасштабного вторжения России граждане, живущие за чертой бедности, в силу своей лояльности стали главной опорой Путина.

Эксперты отмечают, что участие в войне против Украины — возможность выбраться из "кредитных ям", в которые погрузилось бедное население России.

"Не жалея средств на армию, Владимир Путин вознаграждает наиболее нуждающихся россиян, увеличивая подачки семьям. Воюющие в Украине солдаты также получают единовременную выплату в размере, превышающем средний годовой прожиточный минимум в России", — отмечают аналитики.

Чтобы поддержать лояльность электората, весной прошлого года Путин поручил выплатить семьям погибших в Украине солдат по 5 млн рублей, а раненым – 3 млн рублей.

В то же время, по данным аналитиков, в целом люди в России беднеют, но их становится меньше. Средний класс составляет менее 10% и все чаще уезжает из РФ.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в России полным ходом происходит подготовка к новой мобилизации, и ФСБ издала приказ о запрете пересечения границы гражданам, имеющим долги.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что для РФ – не проблема мобилизовать 500 тысяч человек, а то и несколько миллионов. Однако для обеспечения такого количества бойцов не хватит техники, оружия и даже патронов. Не исключено, что мобилизованных бросят в бой прямо с палками или винтовками Мосина.

По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать двухмиллионную армию.

По состоянию на 14 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 114 660 человек.

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