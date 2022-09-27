Способен ли Путин применить ядерное оружие: знакомый президента РФ сделал неутешительное заявление

Президент страны-агрессора Владимир Путин вполне может применить ядерное оружие, поскольку он – опасный человек, действующий под влиянием эмоций.

Такое мнение высказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов, лично знавший еще молодого Путина, пишет УНИАН.

"Я думаю, что в той ситуации, в которой Путин сейчас находится, он может это сделать. Я боюсь, что он может это сделать. Против Путина коалиция стоит еще сильнее, чем против Гитлера. Суммарный военный потенциал США и НАТО в разы превышает суммарный потенциал РФ и даже немного превышает ее ядерный потенциал. Не весь ядерный потенциал России, который оценивается в чуть более шести тысяч боеголовок, реально боеспособен", — рассказал Жирнов.

По словам бывшего разведчика, познакомился он с Путиным в 1980 году, когда тот его допрашивал:

"Мне он тогда показался человеком, который упивается своей властью и очень сильно хотел повыситься в должности, и поэтому "пришить" мне дело. Ему это не удалось", — вспоминает он.

Сергей Жирнов рассказал, что в 1984 году они вместе с Путиным стали студентами Краснознаменного института имени Андропова КГБ России, где готовили специалистов по внешней разведке.

"После учебы Путину дали характеристику, что это человек, который может под влиянием эмоций принять решение, которое будет опасным для него и для службы. И его на службу во внешнюю разведку не взяли... Эта характеристика подтверждается сейчас. Путин – очень опасный человек, который действует под влиянием эмоций", – подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Напомним, ранее дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко подчеркнул, что Путина можно остановить двумя путями: либо донести, какими будут последствия ядерного удара по Украине для России и его самого, либо передать Украине ядерное оружие.

Запад приводит ядерное оружие в боевую готовность

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