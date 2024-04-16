Способна ли Москва защитить военные заводы от украинских дронов: британская разведка дала ответ

По данным разведки Британии, атака на завод в Татарстане еще раз демонстрирует способность ВСУ проникать вглубь России, обходить российскую ПВО и обнаруживать любые объекты, используемые для войны.

Российские власти пытаются балансировать между защитой заводов в глубине страны и войск на линии фронта. Приоритет отдается военным, а не гражданским.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, 2 апреля Вооруженные Силы Украины атаковали завод в Татарстане, примерно в 1200 километрах от границы с Украиной. Объект работает с июля 2023 года и, как известно, производит иранские беспилотники типа "Шахед", которые Россия использует для ударов по Украине.

Глава Татарстана Рустам Минниханов впоследствии заявил, что "никто нас не защитит, кроме нас самих".

По данным британской разведки, эта атака еще раз демонстрирует способность ВСУ проникать вглубь России, обходить российскую противовоздушную оборону и выявлять любые объекты, используемые для войны.

"Комментарии главы Татарстана, скорее всего, демонстрируют страх перед такими нападениями. По всей вероятности, российское министерство обороны вовсю пытается защитить такие объекты и, вероятно, довольствуется тем, что сбалансирует риск для объектов с гражданскими лицами в пользу сохранения своего внимания на линии фронта, где тактика украинских БПЛА и частота атак продолжают вызывать проблемы для российских войск", – отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, для атаки в Татарстане, вероятно, использовали украинские дроны-камикадзе, которые одними из последних были приняты на вооружение в нашем государстве.

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