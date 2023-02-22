Способна ли РФ провести наступление на Харьков или Киев: объяснение добровольца из Израиля

По мнению добровольца, россияне сейчас сфокусировались на захвате Донбасса, а на остальную территорию врагу просто не хватит сил.

У оккупантов пока нет потенциала для нового повторного масштабного наступления на Харьковскую или Киевскую области.

Такое мнение высказал израильский доброволец ВСУ Денис Десятник, передает "Апостроф".

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По его словам, все силы окупантов бросили на Донбасс, где имеют ресурсы для активных действий. В частности, личный состав, танки и артиллерия.

Доброволец подчеркнул, что Бахмут контролируется украинской армией, хотя россияне постоянно массово его обстреливают.

"Никакого отступления от Бахмута нет, но такой приказ от командования может поступить именно из-за постоянных артобстрелов", — не исключает Десятник, уточнив, что об уходе пока речь не идет.

В то же время, военный предупреждает, что к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля враг может нанести новые террористические удары по территории Украины.

Новое наступление РФ: что известно

Ранее в Офисе президента сообщили, что новое наступление РФ, которого все ожидали, уже началось. Глава ГУР Кирилл Буданов также отметил, что оккупанты уже начали новое наступление.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские войска могут предпринять попытку наступления в Харьковской или Запорожской областях.

Ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий заявлял, что враг концентрирует свои силы на линии Сватово — Кременная.

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