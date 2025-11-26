Способна ли РФ захватить весь Донбасс за два месяца - журналист проанализировал продвижение врага на фронте

Танк / © pressjfo.news

Журналист Роман Шрайк отметил, что заявления о том, что Россия может захватить Донбасс за пару месяцев, не соответствуют реальности.

Об этом он сообщил в Telegram.

За последний год, то есть за 365 дней, Россия захватила примерно 2,9 тыс. км² Донетчины, тогда как около 6,2 тыс. км² области остаются под контролем Украины. На опубликованной карте журналист привел границы Донетчины и обозначил красным те территории, которые были захвачены за последний год.

Что касается Луганской области, ее Россия пока также не полностью контролирует — осталось около 100 км², которые находятся под контролем Украины.

«Я не буду прогнозировать, сколько понадобится времени России для полного захвата Донбасса, но точно не два месяца», — подчеркнул Шрайк.

