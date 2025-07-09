Способна ли Россия атаковать 1000 дронов одновременно: эксперт ответил

Шахеды

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Российская Федерация действительно наращивает количество беспилотников в своих атаках, однако заявления о возможности массированного залпа из 1000 или даже 5000 дронов — преувеличение.

Об этом в эфире телемарафона сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, враг не способен совершать такие удары ежедневно — для этого нужно время накопления дронов и ракет. Сейчас наблюдается определенная динамика роста количества воздушных целей, однако их масштаб значительно меньше апокалиптических прогнозов.

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«Какие-то апокалиптические прогнозы, которые озвучивались в информационном пространстве, что будет тысяча и даже 5 тысяч дронов за одну атаку, на сегодняшний день не подтверждаются… Статистика такова: динамика к росту есть, но не свидетельствующая, что Россия будет способна задействовать тысячу дронов и больше», — отметил эксперт.

Мусиенко также отметил, что россияне применяют две тактики: концентрированные удары по 1-2 городам или одновременно атаки нескольких населенных пунктов. Однако ресурсов для воплощения сценария с тысячей дронов в РФ пока нет.

В то же время, по словам эксперта, Украина активно развивает систему ПВО, в частности, создает подразделения зенитных дронов и расширяет возможности мобильных огневых групп. Потребность в радиолокационных системах остается актуальной.

Мусиенко подчеркнул, что привлечение добровольческих формирований общин должно быть интегрировано в систему Сил территориальной обороны ВСУ во избежание хаоса и, в частности, случаев «дружественного огня», которые могут возникать при несогласованных действиях в едином воздушном пространстве.

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Напомним, в ночь на 9 июля российские войска совершили массированную атаку по нескольким регионам Украины. В результате ударов пострадали Житомирская, Хмельницкая и Волынская области.

В Житомирской области зафиксированы многочисленные повреждения — в частности, занялись пожары, пострадали производственные помещения столярного цеха и хозяйственные сооружения. Также в двух многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла.

В Хмельницкой области в результате атаки поврежден один частный дом. Информация о пострадавших уточняется.

Самый масштабный обстрел зафиксирован в Волынской области. Основная часть дронов и ракет была направлена на Луцк. В воздушном пространстве региона зафиксировано около 50 беспилотников и пять ракет.

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