Способна ли Россия продавать оружие другим странам, как до войны: ответ СНБО

Россия из-за начавшейся войны против Украины пока не способна выполнять все обязательства перед странами-парнерами, которым обещали поставки оружия.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"То, что касается их производства, мы понимаем, где и что у них происходит. Что касается обязательств перед другими странами, которые они на себя брали, конечно, сейчас все обязательства они не способны выполнять, и здесь есть две составляющие. Первая — они все отправляют на эту войну и поэтому они сейчас отказывают своим партнерам, с которыми у них был бизнес по продаже оружия", — сказал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что вторая составляющая в том, что эти партнеры РФ сейчас начинают понимать, что страна-террорист прекратит существование, а оружие, которое они купили, его нужно будет обслуживать.

"И на сегодняшний день они начинают понимать, что попали в беду, из которой нужно будет выбираться или сейчас вынимать людей технологически и технически из РФ, что сейчас уже и происходит, чтобы они потом не смотрели на кучу металлолома, с которой потом нет, чего делать Так делает Индия, так делает многие страны – забирают специалистов из РФ, чтобы можно было по крайней мере содержать или хватит им профессии, количества и т.п., мне сложно сказать… Единственное, что можно заранее сказать – не имейте дела с РФ, не будет у вас хлопот", — подытожил Данилов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что из-за действия санкций Россия не может наладить достаточное производство ракет, а их запас исчерпывается, потому что российское руководство не рассчитывало на длительную войну.

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