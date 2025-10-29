Бои за Покровск / © ТСН.ua

Реклама

Президент России Владимир Путин приказал своим войскам захватить Покровск до середины ноября, но аналитики считают выполнение этого приказа маловероятным. Несмотря на продвижение врага на юго-восток от Мирнограда, это не повлечет быстрого прорыва украинской обороны.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

Ситуация на Покровском направлении: продвижение врага возле Мирнограда

Российские войска недавно продвинулись на юго-восток Мирнограда (к востоку от Покровска), однако эти действия вряд ли повлекут быстрый прорыв украинской обороны на этом направлении. Геолоцированные видео, опубликованные 27-28 октября, подтверждают, что подразделения армии РФ вошли на юго-восточную окраину Мирнограда. Один из российских военных блогеров заявил, что оккупанты продвинулись на севере и востоке Покровска, а также на северо-востоке Мирнограда.

Реклама

Министерство обороны России сообщило, что 5-я мотострелковая бригада продвинулась в восточной части Мирнограда, тогда как украинские войска провели контратаку вблизи Гришино (северо-западнее Покровска).

Спикер Восточной группировки войск ВСУ капитан Григорий Шаповал 28 октября отметил, что российские подразделения не имеют полного контроля ни над одной позицией в Покровске, однако у них есть преимущество в беспилотниках в соотношении 10 к 1 на этом направлении.

Его заявление согласуется с оценкой ISW, согласно которой «российское продвижение» касается подтвержденных участков, где противник проводил атаки или действовал, даже если не установил там контроль. Контроль, согласно военной доктрине, определяется как «тактическая задача командира, требующая сохранения физического влияния на определенную территорию, чтобы предотвратить ее использование врагом или создать условия для успешных действий своих сил».

«Таким образом, российские войска почти наверняка не контролируют ни одной позиции в пределах самого Покровска», — отмечается в отчете.

Реклама

Карта боевых действий в районе Покровска

Карта боевых действий в районе Покровска и Мирнограда

Удастся ли России захватить Покровск до середины ноября?

Как сообщается, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить Покровск до середины ноября 2025 года, однако выполнение этого приказа выглядит маловероятным. Украинские источники распространили удаленный впоследствии материал Financial Times, в котором со ссылкой на неназванные источники отмечалось, что Путин поставил военному командованию задачу взять город под контроль до середины ноября.

Российская армия уже неоднократно не выполняла подобных «ультимативных» приказов президента по захвату украинских территорий — в частности, его предыдущего распоряжения установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями до сентября 2022 года.

«По состоянию на конец октября 2025 года российским войскам не удалось взять ни один из крупных городов Донецкой области, и ISW продолжает считать, что захват «фортификационного пояса Украины» станет для РФ процессом на несколько лет», — отмечается в отчете.

Путин постоянно ставит перед Генштабом нереалистичные задачи по захвату больших территорий в сжатые сроки, и нынешний план по взятию Покровска, по оценкам экспертов, также не соответствует реальным возможностям российской армии.

Реклама

Напомним, генерал армии и экс-руководитель СВР Украины Николай Маломуж рассказал, что ситуация в Покровске остается сложной. По словам Маломужа, Россия продолжает усиливать группировку возле Покровска новыми подразделениями и техникой, пытаясь охватить город «клешнями» с разных сторон для дальнейшего штурма, несмотря на постоянные проваливания ранее установленных Путиным дэдлайнов. Отражать атаки сложно из-за ограниченных ресурсов и постоянных ударов вражеских дронов.