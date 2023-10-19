Способна ли российская ПВО сбивать ATACMS: эксперт оценил возможности врага

По словам Мусиенко, теоретически им могут противодействовать российские системы С-400 "Триумф". Однако ранее "Триумф" не справился с ракетами Storm Shadow.

После того, как Украина получила американские ракеты ATACMS, российские пропагандисты стали уверять, что их ПВО "легко может перехватывать даже самые совершенные ракеты Запада". Диктатор Путин также заявил, что российские силы якобы смогут отражать атаки ракет ATACMS.

Так ли это, объяснил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"Пока можно сказать, что 2:0 в пользу ATACMS против российских средств ПВО. Теоретически, им могут противодействовать системы С-400 "Триумф", в технических характеристиках которых как раз предусмотрено противодействие баллистическим ракетам. Могут ли они на практике это делать — затрудняются сказать, потому что нет опыта применения непосредственно С-400 против ATACMS", – говорит Мусиенко.

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Эксперт напомнил, что С-400 не спасли от поражения крылатыми ракетами Storm Shadow штаб-квартиру Черноморского флота России.

"Это крылатая ракета, которая в принципе должна быть более удачной целью для систем противовоздушной обороны, таких как С-400, даже более простых систем. Но Россия с этим не справилась. Не думаю, что у них будет высокая результативность и в вопросе, что касается ATACMS", – подытожил аналитик.

Напомним, в ночь на 17 октября 2023 года ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам врага вблизи оккупированных Луганска и Бердянска. В результате атаки поражены вертолеты, оборудование и личный состав ВС РФ – полный список потерь читайте по ссылке.

Оккупанты сразу начали жаловаться, что ВСУ применили дальнобойные ракеты ATACMS.

Украинская сторона сначала не комментировала эту информацию, пока президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подтвердил использование ATACMS на фронте.

После этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео запуска ракет ATACMS.