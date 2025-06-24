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Способна ли Украина победить в войне: мнение возможного командующего сил США в Европе
Генерал ВВС США Гринкевич выразил уверенность в оборонных возможностях Украины.
Украина способна одержать победу в войне против России, несмотря на полномасштабное вторжение, которое длится более трех лет. Такое заявление сделал кандидат президента США Дональда Трампа на ключевой военный пост в Европе генерал-лейтенант ВВС Алексус Гринкевич.
Об этом сообщает The Guardian.
Во время слушаний в Сенате, где рассматривается его кандидатура, генерал Гринкевич выразил уверенность в оборонных возможностях Украины.
"Я думаю, что Украина может победить", - прямо заявил Алексус Гринкевич.
Он добавил, что «в любое время, когда твоей собственной родине угрожают, ты борешься с таким упорством, которое нам трудно представить».
Это заявление свидетельствует о высокой оценке устойчивости и боевого духа украинского народа со стороны потенциального руководителя американских войск в Европе.
Напомним, ранее представители украинского батальона «Азов» ответили, когда Украина сможет победить в войне и как будет выглядеть эта победа. Они отметили, что у Украины есть все шансы на успех при ряде обстоятельств.
Кроме того, вопрос военной помощи от Соединенных Штатов является ключевым для дальнейшей обороны. Недавно стало известно о размораживании военной помощи от США и новых условиях ее предоставления.