Американский генерал не сомневается, что Украина может победить Россию в войне / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Украина способна одержать победу в войне против России, несмотря на полномасштабное вторжение, которое длится более трех лет. Такое заявление сделал кандидат президента США Дональда Трампа на ключевой военный пост в Европе генерал-лейтенант ВВС Алексус Гринкевич.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время слушаний в Сенате, где рассматривается его кандидатура, генерал Гринкевич выразил уверенность в оборонных возможностях Украины.

Реклама

"Я думаю, что Украина может победить", - прямо заявил Алексус Гринкевич.

Он добавил, что «в любое время, когда твоей собственной родине угрожают, ты борешься с таким упорством, которое нам трудно представить».

Это заявление свидетельствует о высокой оценке устойчивости и боевого духа украинского народа со стороны потенциального руководителя американских войск в Европе.

Напомним, ранее представители украинского батальона «Азов» ответили, когда Украина сможет победить в войне и как будет выглядеть эта победа. Они отметили, что у Украины есть все шансы на успех при ряде обстоятельств.

Реклама

Кроме того, вопрос военной помощи от Соединенных Штатов является ключевым для дальнейшей обороны. Недавно стало известно о размораживании военной помощи от США и новых условиях ее предоставления.