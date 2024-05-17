Способна ли Украина предотвратить новые прорывы фронта со стороны российской армии: Умеров дал ответ

Россия пытается открыть второй фронт в Харьковской области. Об оперативной ситуации на поле боя и противостоянии украинской армии захватчикам рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью телеканалу CNN.

"Мы начали строить укрепления, линии обороны, все виды укреплений, интегрированные линии обороны 8 месяцев назад. И мы достигли необходимого уровня готовности этих линий обороны, позволяющего нам отражать атаки", — отметил Умеров.

Он добавил, что Силы обороны Украины нуждаются в большем вооружении, и это сейчас главная проблема.

"Нам нужно больше оружия, ракет, средств противовоздушной обороны, артиллерии. Это то, что является проблемой на данный момент. Итак, мы привлекли большее количество людей, но нам нужно больше оружия", – подчеркнул Рустем Умеров.

Напомним, из Волчанска и окрестных населенных пунктов продолжается эвакуация гражданских жителей. Корреспондент ТСН Александр Моторный узнал, что происходит на Харьковщине.

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