Способна ли Украина сдерживать Россию без помощи США: 3 ключевых вопроса

Способна ли Украина удерживать Россию без США. / © ТСН.ua

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Администрация Дональда Трампа неоднократно предупреждала, что если мирного соглашения между Киевом и Москвой не будет, Соединенные Штаты могут свернуть свою поддержку. Несмотря на противоречивые заявления Вашингтона, угрозы не остались на уровне риторики.

Об этом пишет CSIS.

3 марта 2025 США приостановили военную помощь и обмен разведданными с Украиной после напряженной встречи между Трампом и Зеленским, которая состоялась 28 февраля.

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Этот шаг обнаружил уязвимые места. Полное прекращение военной и разведывательной помощи Соединенных Штатов станет серьезным ударом для Украины, но станет ли оно решающим? Даже после трех лет войны украинское общество сохраняет высокую мобилизацию и готовность к сопротивлению, а уже оказывающая миллиардную поддержку Европа может взять на себя новые обязательства.

Какую помощь Украина получала от США?

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США предоставили Украине военную помощь на сумму $66,5 миллиарда, а также более $50 миллиардов финансовой поддержки. Хотя технически эта помощь предназначена Украине, около 90% военных расходов были направлены на закупки в самих Соединенных Штатах — для изготовления нового оружия или замены уже переданного Киеву из составов Пентагона. В общей сложности примерно 60% всех средств тратятся в США, 25% – непосредственно в Украине, а еще 15% – на контракты и логистику в других странах.

Избранные системы вооружения и боеприпасы, предоставленные США. / © csis.org

Поставки происходили через несколько основных каналов, включая механизм президентских полномочий по сокращению запасов (PDA), Инициативу безопасности помощи Украине (USAI) и программу иностранного военного финансирования (FMF). Эти инструменты позволяли как оперативное обеспечение потребностей на фронте, так и стратегическое развертывание оборонного потенциала на будущее. третьим сторонам и поддерживали прямые коммерческие закупки.

После начала полномасштабной войны США значительно расширили программы подготовки украинских военных. Американские инструкторы работали с подразделениями ВСУ по совершенствованию тактики, логистики, командования и общевойсковых операций. Учеба охватывала также использование конкретных типов техники — в частности, гаубиц M777, ЗРК Patriot, БМП Bradley, систем HIMARS и истребителей F-16. Эти тренировки осуществлялись как с участием армии США, так и подразделений Национальной гвардии, в том числе на полигонах в Европе.

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Кроме техники и обучения США предоставили Украине масштабную разведывательную поддержку — как техническую (SIGINT, IMINT), так и агентурную (HUMINT). Эта разведка сыграла ключевую роль в предотвращении ракетных атак, нейтрализации спецопераций РФ и определении координат для высокоточных ударов. Во многих случаях украинские удары по целям производились именно на основе американских разведданных. Это свидетельствует о глубокой интеграции США в цепь обнаружения, сопровождения и уничтожения целей.

Помощь США не ограничивалась только поставкой оружия и данных. Вашингтон активно привлекался к стратегическому планированию боевых действий, укреплению украинской киберзащиты, антикоррупционным мерам, поддержке экономики, развитию оборонной промышленности и планированию послевоенного восстановления. США также брали на себя координацию логистики, перемещение грузов и обеспечение системных поставок в рамках общего пакета поддержки.

Соединенные Штаты также могли бы прекратить обслуживание и ремонт существующих систем вооружения США, которые Украина получила или купила у США. Боевые действия подразумевают постоянное повреждение и износ оборудования, а у Украины есть тысячи единиц военной техники, что требует ремонта. Соединенные Штаты также могли бы помешать европейским союзникам закупать запасные части для Украины.

Худшим сценарием для Украины является то, что США запретят использовать любую помощь — военную и разведывательную — и прекратят продажу оружия даже третьим лицам.

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Худший сценарий для Украины — это то, что США запретят использовать любую помощь — военную и разведывательную — и прекратят продажу оружия даже третьим лицам. Полное прекращение поддержки США Украине кажется маловероятным сценарием. 30 апреля 2025 года президент Трамп одобрил прямую коммерческую продажу Украине на сумму 50 миллионов долларов, сообщают украинские СМИ. Это, наряду с новым инвестиционным соглашением о реконструкции, указывает на уход от предыдущей риторики по отношению к Украине. Однако риторика и политические заявления США затруднились, и полное прекращение остается возможным.

Что означает “прекращение помощи США Украине” — и насколько она будет глубока?

Если администрация Трампа решит остановить поддержку Украины, ключевым станет то, как именно будет реализовано это прекращение. Речь идет не только о прекращении новых поставок: спектр действий может варьироваться от полного сворачивания военной и разведывательной поддержки, включая запрет союзникам передавать Украине технику, связанную с американскими технологиями, до частичного ограничения дальнейших поставок, что также будет иметь серьезные последствия.

Пока дальнейшая поддержка США остается под вопросом, уже одобренные пакеты помощи продолжают реализовываться. Поставки оружия, утвержденные Конгрессом в предыдущие годы, будут продолжаться и в дальнейшем, если Белый дом не отменит эти обязательства. Это означает, что часть техники и ресурсов будут поступать в Украину еще несколько лет. В то же время учебные программы для украинских военных, связанные с новыми системами, могут быть свернуты.

В частности, помощь в рамках Президентского пакета (PDA), разрешающая изъятие техники из текущих запасов США, обычно требует примерно восьми месяцев на реализацию после объявления. В то же время поддержка, оказываемая по инициативе USAI, имеет более длительный цикл: около четырех месяцев на заключение контрактов, до двух лет на производство и еще около полутора лет на поставки.

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В случае более жесткого ограничения критическим возникает вопрос, сможет ли Европа передавать Украине технику или разведданные, содержащие американские компоненты или полученные через США. К примеру, для передачи оружия третьим сторонам требуется разрешение Госдепартамента США. В январе 2022 г. такое одобрение было предоставлено странам Балтии для передачи Украине американских ракет. Сейчас уже идет передача 65 истребителей F-16 из Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. Но если Вашингтон решит запретить или ограничить такие соглашения, это существенно снизит эффективность европейских усилий.

Подобные ограничения могут коснуться и разведданных: Соединенные Штаты могут остановить обмен данными о перемещении российских сил, логистике или других тактических показателях, играющих критическую роль в высокоточных ударах Украины.

Другим сценарием является разрешение на продажу американского оружия европейским странам с последующей передачей в Украину. Это позволило бы, например, закупить ракеты Patriot или AMRAAM и отправить их Киеву, что одновременно поддержало бы оборонную промышленность США.

Отдельной чувствительной темой является Starlink. США могут повлиять на то, чтобы компания SpaceX прекратила предоставление спутниковой связи в Украине. ВСУ активно пользуются Starlink для управления войсками и координации боев. Потеря этого канала коммуникаций может критически снизить маневренность украинских сил и способность быстро реагировать на изменения на фронте.

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Все эти возможные сценарии демонстрируют: даже частичное ограничение поддержки со стороны США повлечет за собой существенные трудности для украинской армии, а полное прекращение может создать угрозу как оперативным действиям, так и стратегическому балансу в регионе.

США также могут остановить техническое обслуживание и ремонт вооружения американского производства, которое уже передано или продано Украине. В условиях постоянных боевых действий большая часть техники изнашивается или повреждается, а украинские Вооруженные силы располагают тысячами единиц техники, требующей ремонта. Кроме того, США могут заблокировать европейским партнерам возможность закупки запасных частей для поддержки украинских систем.

Самый острый сценарий для Киева — это полный запрет США на использование любой формы поддержки, включая разведданные, а также прекращение передачи вооружения даже через посредников.

Несмотря на это, такое развитие событий считается маловероятным. К примеру, 30 апреля 2025 года президент Трамп согласовал коммерческий контракт на продажу оружия Украине на 50 миллионов долларов. Кроме того, было заключено новое инвестиционное соглашение по восстановлению, свидетельствующее о частичном ослаблении жесткой риторики. В то же время, противоречивость американской политики и риторики оставляет открытым вопрос относительно дальнейших решений.

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Готова ли Европа взять на себя большую часть поддержки Украины?

Европейские лидеры открыто демонстрируют политическую поддержку Украины, и для многих из них сильное украинское государство является лучшим барьером для дальнейшей агрессии со стороны России. На фоне возможного сокращения или прекращения помощи от США роль Европы как стратегического партнера приобретает еще большее значение.

В недавнем бюллетене от 30 апреля 2025 года Великобритания подчеркнула, что остается одним из ключевых союзников Украины. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая перед инаугурацией, раскритиковал американское безразличие к европейским проблемам и высказал идею создания независимой европейской системы безопасности. Президент Европейского совета Антониу Кошта во время саммита обороны ЕС в 2025 году подчеркнул: "Мы здесь, чтобы защищать Украину".

Избранные системы вооружения и боеприпасы, предоставленные США. / © csis.org

На самом деле, Европа уже оказывает существенную поддержку, но в случае уменьшения участия США она могла бы удвоить свою помощь — с 44 до 82 миллиардов евро. Хотя в европейских странах есть серьезные проблемы в оборонном секторе, потенциал для наращивания мощностей все же существует. Как отметил аналитик Барри Поузен, у Европы есть большие запасы техники, значительная численность личного состава и развитая оборонная промышленность.

Кроме материальной помощи европейские страны уже провели подготовку более 70 тысяч украинских военных — больше, чем США. В то же время, несмотря на мощную риторику, большинство стран ЕС не имеют политической воли направлять свои войска в Украину даже в составе миротворческих миссий, если существует риск прямых боевых столкновений.

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В настоящее время Европа не может полностью заменить американскую поддержку в ряде ключевых направлений. Ее оборонно-промышленный комплекс имеет существенный потенциал, но сталкивается с многочисленными ограничениями – от фрагментации национальных производителей до сложностей в реализации масштабных проектов. Несмотря на свое превосходство над Россией в экономическом плане, Европа не находится в военной мобилизации и действует медленнее, чем требовала бы ситуация.

Один из наиболее критических элементов – это поставка боеприпасов. США уже передали более 3 миллионов 155-мм артиллерийских снарядов, тогда как Европа вышла только на уровень около 1 миллиона в год (из 300 тысяч в 2023-м). Даже если ЕС достигнет своей цели в 2 миллиона снарядов в год, это не компенсирует потерю американского производства.

Кроме боеприпасов, Украина в значительной степени полагается на американские высокоточные системы дальнего действия, такие как HIMARS и ATACMS, критически важные для уничтожения тыловых целей: командных пунктов, составов, артиллерийских позиций. Европейских аналогов такой дальности и точности практически не существует, так что заменить эти системы пока нереально.

В случае полного выхода США из архитектуры поддержки Европе придется не просто увеличить помощь — ей придется перестроить всю систему военной и логистической поддержки для Украины с нуля. Хотя технически это возможно, политическая и институциональная готовность к таким изменениям остается под вопросом.

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Европейские страны теоретически могли бы компенсировать часть потерь, профинансировав закупку для Украины систем большой дальности у Южной Кореи, Израиля или других стран. Однако остаются серьезные неопределенности относительно того, готовы ли эти страны к такому экспорту, в каком количестве они могут предоставить вооружение, с какой скоростью возможны поставки, и сколько времени потребуется для подготовки украинских военных к эффективному использованию новой техники. Отдельные образцы вооружения также могут не быть совместимы с украинскими платформами, что усложнит их внедрение.

Что касается систем противовоздушной обороны, то европейские образцы способны прикрывать Украину от ударов крылатыми ракетами. К примеру, итальянско-французские SAMP/T уже показали эффективность в уничтожении воздушных целей. Но американские комплексы Patriot — единственные в составе НАТО, которые могут перехватывать баллистические ракеты, представляющие существенную часть угрозы со стороны России. Стоит отметить, что SAMP/T не поступали на вооружение других стран, кроме Италии, Франции и Сингапура, что затрудняет их масштабные поставки. Другие европейские системы, такие как NASAMS и IRIS-T используются Украиной, но они не перекрывают весь спектр угроз. При полном прекращении американских поставок появится критический дефицит в защите от баллистических ракет.

Еще одним ключевым направлением, где Европа не может полностью заменить США, остается разведка. Американские спутники и другие средства сбора данных обеспечивали украинским силам точную информацию о перемещении российских войск как на территории Украины, так и за ее пределами. Начиная с 2022 года, действующий под руководством США Объединенный разведывательный центр в Висбадене ежедневно поставлял критическую информацию о расположении стратегически важных целей. Американская разведка стала важной частью украинской системы обнаружения и уничтожения целей, значительно повысив оперативность и точность ударов. Благодаря этому сотрудничеству удалось успешно реализовать операции в Северодонецке (май 2022 г.) и во время обороны Харькова (май-июнь 2024 г.).

США также оказали большое влияние на украинские атаки по Крыму и даже вглубь территории России. Согласно данным, американские и британские специалисты координировали ключевые этапы операций – от выбора целей до расчета траектории полета ракет. Так, ЦРУ предоставило информацию о составе боеприпасов в городе Торопец в РФ, после чего Украина нанесла успешный удар, уничтожив около 240 тонн взрывчатых веществ. Хотя участие США в каждом таком ударе формально требует отдельного разрешения, роль Вашингтона в операциях на территории РФ остается существенной.

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В случае прекращения помощи Соединенные Штаты могли передать координацию логистики европейским партнерам, однако реализация этого процесса будет сложной. В течение войны именно США, через структуры НАТО и Европейское командование, отвечали за основную логистическую цепь поставок. Без американского лидерства в этой сфере европейским государствам придется быстро создать новые механизмы, которые потребуют времени, ресурсов и политической слаженности. Если же поставки из США прекратятся внезапно, это может нарушить даже линии помощи, которые идут в Украину не напрямую от США, поскольку значительная часть европейской помощи интегрирована в общую логистическую систему, включающую американские элементы.