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Способна ли Украина создать ядерное оружие: откровенное заявление конструктора Fire Point
Вопрос возвращения Украины к статусу ядерной державы — это лишь политическое решение. Денис Штилерман рассказал, что сдерживает страну от такого шага.
Украине не стоит обращать внимания на ядерные угрозы со стороны России. Киев и сам имеет технические возможности для создания ядерного оружия, однако придерживается международных обязательств, поэтому не идет на такой шаг.
Такое мнение соучредитель и главный конструктор оружейной компании Fire Point Денис Штилерман высказал в интервью журналистке Алесе Бацман.
Ядерные угрозы России
Отвечая на вопрос журналистки о том, способен ли президент России Владимир Путин нанести ядерный удар по Украине и насколько реальным является такой сценарий, Штилерман отметил:
«Смотрите, самое важное в этой войне — никогда не думать о том, что Россия имеет ядерное оружие. Если мы думаем об этом, мы уже сразу проиграли. Почему? Потому что они всегда будут этим давить, а мы постоянно будем перед ними отступать. Надо воевать так, будто у них ничего нет».
Также он обратил внимание на позицию Китая, отметив, что распространение ядерного оружия в регионе не отвечает интересам Пекина.
Отдельно соучредитель Fire Point высказался о возможностях Украины в сфере ядерных технологий и причинах, по которым государство не идет по этому пути.
Способна ли Украина создать ядерное оружие?
«Ну и если Путин думает, что Украина не способна создать это ядерное оружие — там нет ничего сложного, и, конечно же, мы можем это делать. Но мы этого не делаем, потому что придерживаемся наших международных обязательств, которые мы взяли в обмен на то, что наши международные партнеры гарантировали нашу безопасность. Они свои обязательства не выполняют, но мы пока что свои выполняем», — высказался Штирлерман.
Он также ответил на вопрос о том, при каких условиях Украина может снова стать ядерной державой.
«Ну, конечно, это очень простой процесс, и там все понятно. Это вопрос политического решения — и все. И надо отдать должное нашему руководству, что оно выполняет взятые на себя обязательства по ядерному статусу Украины, и все», — сказал соучредитель Fire Point.
К слову, хотя у России есть техническая возможность нанести ядерный удар в любой момент, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отмечает, что пока никаких признаков подготовки к такой атаке нет. По его словам, это вопрос политической воли, а опасения относительно ядерной угрозы являются безосновательными, хотя российский арсенал в целом остается серьезной опасностью.
Напомним, 3 июня после атаки дронов на Санкт-Петербург заместитель главы МИД России Сергей Рябков снова пригрозил Украине ядерным оружием. Он заявил, что Москва может использовать этот арсенал в случае «посягательств на ее территориальную целостность», и призвал воспринимать это предупреждение как серьезный сигнал.