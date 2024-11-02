Способна поразить Москву: Украина приблизилась к созданию мощной баллистической ракеты

Украинские силы готовятся развернуть мощную баллистическую ракету "Гром-2". Глава делегации Украины в НАТО Егор Чернев подтвердил почти полную готовность этого оружия.

Об этом пишет The Telegraph.

Британское издание утверждает, что ракета способна долететь до Москвы. Но это неправда. Дальность ракеты "Гром-2", согласно открытым данным, в пределах 500 км, а в Москву от украинской границы – более 800 км.

Теперь ВСУ не понадобится разрешение союзников, чтобы наносить удары вглубь РФ по любым целям и в любых количествах.

Британское издание отмечает, что находящееся в Днепре украинское конструкторское бюро "Южное" давно работает над этим ракетным комплексом, но работы продолжались медленно из-за отсутствия финансирования. Кроме того, русские атаки на промышленные объекты в Днепре стали проблемой.

"Работая под обстрелами, украинские инженеры наконец-то закончили проектирование и строительство первых нескольких "Гром-2". Президент Украины Владимир Зеленский объявил о первом успешном испытании новой ракеты — "Гром-2", пожалуй, еще в августе", — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Украина работает над крылатыми и баллистическими ракетами. Они могут явиться в Сил обороны уже в следующем году.

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