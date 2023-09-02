"Способна стрелять дальше 1000 км": авиационный эксперт о дальнобойном оружии Украины

Бывший инженер по испытаниям "КБ Антонов" и авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что у Украины очень серьезное направление разработки дальнобойного оружия — по "Нептунам".

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Это довольно старая советская ракета С-35. Остался корпус, остался двигатель почти тот, что был. Но за счет того, что сама электроника стала значительно меньше, появились новые средства ориентировки и наведения, она получила свеженький вид. Ее дорабатывают, и она по своим габаритным характеристикам способна стрелять значительно дальше, чем 1000 км и, пожалуй, 2. Ее назначение – противокорабельная, это специфическая система наведения, но она уже применяется для поражения наземных целей, то есть туда что-то добавили. Не исключаю, что мы увидим и крылатую ракету на базе этой ракеты", — рассказал эксперт.

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Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может поражать цели в РФ на расстоянии 1500 километров.

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