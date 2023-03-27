"Способна уничтожить даже Америку": в РФ пригрозили уникальным оружием

По словам российских пропагандистов, СССР смогла провести работу над ошибками.
РФ имеет уникальное оружие, способное уничтожить даже Америку.
Такое громкое заявление высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушевич, пишут пропагандистские издания.
Он говорит, что "мнения американских политиков о том, что РФ на превентивный ядерный удар США ответить уже не сможет — недальновидная и опасная глупость".
"У России есть уникальное оружие, которым оно способно уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию".
Несмотря на это, по словам Петрушевича, СССР смогла провести работу над ошибками. А США пытаются "подавить" РФ, а затем якобы приступят к КНР.
Далее российский чиновник заявил, что "Мероприятие серьезно просчиталось, рассчитывая на крах экономики РФ и рост протестных настроений в результате санкций", и о том, что Россия якобы "взвешенно относится" к санкционному давлению.
Напомним, президент России Владимир Путин пообещал разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси – так же, как США это делают на территории стран-союзников.
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