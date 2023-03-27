"Способна уничтожить даже Америку": в РФ пригрозили уникальным оружием

РФ имеет уникальное оружие, способное уничтожить даже Америку.

Такое громкое заявление высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушевич, пишут пропагандистские издания.

Он говорит, что "мнения американских политиков о том, что РФ на превентивный ядерный удар США ответить уже не сможет — недальновидная и опасная глупость".

"У России есть уникальное оружие, которым оно способно уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию".

Несмотря на это, по словам Петрушевича, СССР смогла провести работу над ошибками. А США пытаются "подавить" РФ, а затем якобы приступят к КНР.

Далее российский чиновник заявил, что "Мероприятие серьезно просчиталось, рассчитывая на крах экономики РФ и рост протестных настроений в результате санкций", и о том, что Россия якобы "взвешенно относится" к санкционному давлению.

Напомним, президент России Владимир Путин пообещал разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси – так же, как США это делают на территории стран-союзников.

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