Способны изменить ситуацию на поле боя: военный эксперт назвал достойную альтернативу HIMARS

Особенностью этой реактивной системы залпового огня является то, что она гусеничная и может уезжать на такие позиции, куда HIMARS не заедет.

Об этом в эфире телеканала Freedom сказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Немецкие MARS II — это по сути та же РСЗО M270. Просто они изготовлены в Германии по американской лицензии. То есть это то же вооружение. Оно способно изменить ситуацию на поле боя, начиная от того, что у HIMARS — это шесть пусковых, у MARS и М270 — 12 пусковых установок. MARS и М270 — это машины на гусеницах, они могут выйти на те позиции, которые просто могут быть недоступны для HIMARS", – сказал Грабский.

Напомним, в Украину прибыли немецкие MARS II и американские HIMARS.

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