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Война
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Способны ли F-16 на равных сражаться с современными самолетами РФ: авиаэксперт ответил

Истребитель F-16 по сравнению с Су-35 — чуть ли не вдвое меньший самолет.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Способны ли F-16 на равных сражаться с современными самолетами РФ: авиаэксперт ответил

Истребитель F-16 / © Associated Press

Истребители F-16 не могут на равных вести бой с современными российскими самолетами.

Об этом сказал авиаэксперт Валерий Романенко в эфире «Киев 24».

«F-16 в принципе не могут вести воздушное сражение на равных с современными российскими самолетами. К сожалению, их радиолокаторы и дальнобойность их ракет не позволяет это делать. У россиян радар видит самолеты на 300 км. Скажем, F-16 гораздо меньше», — сказал он.

По словам специалиста, F-16 по сравнению с Су-35, например, это чуть ли не вдвое меньший самолет.

«К тому же у россиян радар видит самолеты на 300 км. А F-16 — на 100-120, не больше», — сказал он.

Романенко также отметил, что радар истребителя F-16 способен обнаружить российские самолеты на расстоянии 120 км, а сейчас бои не ведутся на близких расстояниях.

Напомним, россияне выпустили по F-16 три ракеты, одна из которых попала в украинский самолет, что явилось причиной гибели пилота истребителя Павла Иванова.

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Дата публикации
Количество просмотров
721
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