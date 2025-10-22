Способны ли FPV-дроны и КАБы пробить оборону Киева: эксперт объяснил

Траектория запуска КАБов / © The Telegraph

Реклама

Россия существенно расширяет зону поражения, атакуя прифронтовые города, например Харьков и Чернигов, дронами типа «Ланцет». Эксперт говорит, что решение есть — это многоуровневая система РЭБ, которую должны закупать местные власти. Однако он предостерегает: против 500-килограммовых КАБов эта технология почти бессильна.

Об этом сообщил заместитель директора Piranha Tech Анатолий Храпчинский.

Он напомнил о недавних атаках на Харьков и ударе «Ланцетом» по Чернигову. По его словам, враг активно использует платформы, которые когда-то были коммерческими БПЛА, превращая их в оружие.

Реклама

Главной задачей прифронтовых общин, по его мнению, является построение эффективной экосистемы защиты от дронов.

Как должен работать «РЕБ-купол»

Эксперт объясняет, что речь идет не об одном устройстве, а о группе решений, формирующих единую систему. Она состоит из «купольных» систем и направленных средств с разной дальностью (от 5 до 20 км).

«Вокруг города построить первое и второе кольца защиты средствами РЭБ вполне возможно. Для этого городским советам следует закупать решения, которые прикрывают критически важные объекты», — отметил Храпчинский.

Такая система сводит данные от радаров и детекторов на единый командный пункт. Она способна обнаруживать и подавлять каналы связи разведывательных БПЛА (часто предвестников новых ударов), FPV-дронов и даже их носителей типа «Молния».

Реклама

Какая главная угроза

Однако, отвечая на вопрос об управляемых авиабомбах (КАБ), Храпчинский подчеркнул, что РЭБ не является панацеей. Россия способна быстро масштабировать производство модулей УМПК, что позволяет запускать большое количество КАБов.

Системы РЭБ могут ингибировать навигацию бомбы и тем самым уменьшать точность ее попадания. Но для условий плотной городской застройки этого недостаточно.

«РЭБ — это элемент противодействия, который уменьшает точность. Но 250–500 килограммов взрывчатки, которая упадет в 10–100 метрах, в городе все равно будут иметь тяжелые последствия», — предостерег эксперт.

Храпчинский также отметил, что угроза FPV-атак по Киеву преувеличена из-за законов физики и радиогоризонт. Однако технологии не стоят на месте.

Реклама

Уже сейчас дроны, такие как «Шахеды», могут обмениваться данными между собой. Кроме того, враг может использовать отдельные аппараты в качестве «радиоместа» (ретранслятора), чтобы продлить связь для ударных дронов и увеличить дальность их полета.

Напомним, военные эксперты называют российские управляемые авиабомбы (КАБ) одной из главных угроз, поскольку враг постоянно модернизирует их, увеличивая дальность ударов. По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, Украина с союзниками уже разрабатывает средство противодействия КАБам и дронам, которое должно появиться до конца года.

В то же время эксперты соглашаются, что сбивать только бомбы недостаточно. Ключевой задачей является уничтожение самолетов-носителей или их отгонка на расстояние более 200 км от фронта. Для этого Украине нужны системы дальнего действия, истребители и создание единой радиолокационной сети обнаружения. В качестве альтернативной стратегии эксперты также называют превентивные удары по российским аэродромам, откуда взлетают бомбардировщики.