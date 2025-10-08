Tomahawk / © Getty Images

Потенциальная поставка Украине дальнобойных ракет « Томагавк » обеспечит ВСУ тактическое преимущество, но не сможет изменить ход войны, если речь не идет об их массовых поставках.

Такую оценку высказал Алексей Гетьман, военный обозреватель, майор в отставке и ветеран российско-украинской войны, в эфире КИЕВ24.

По его словам, ракеты, подобные «Томагавкам», оправдывают себя только во время массированных ударов, когда применяется большая серия боеприпасов. Небольшое количество будет скорее символический или политический эффект, чем решающее военное значение.

«Как говорили в институте исследования войны, поможет определенные преимущества иметь на линии фронта, но так, чтобы эти [ракеты] изменили ход войны, ну это вряд ли… Дело в том, что их нужно большое количество», — заметил Гетьман.

Он привел исторический пример операции «Буря в пустыне», где для вытеснения войск Саддама Хусейна было запущено около 280 «Томагавков» в неделю. Он также жестко раскритиковал политическую риторику по передаче ракет без разрешения на их использование:

«Если несколько там магафов, и если они чтобы они стояли в серванте для того, чтобы как хрустальные рюмочки… для того чтобы таким образом напугать Путина или… Что это за, что это за идиотизм?»

Таким образом, ключевым для Украины является развитие собственного серийного производства дальнобойных ракет.

Напомним, Дональд Трамп сделал держащее интригу заявление: решение о передаче Украине ракет Tomahawk им «в определенной степени» принято. Однако, по его словам, последнее слово остается за Киевом — он требует четкого плана использования этого мощного оружия.

Кремль не замедлил ответить. Спикер Дмитрий Песков, нагло ссылаясь на «недвусмысленную» позицию Путина, в очередной раз пригрозил, что такой шаг США будет означать «эскалацию конфликта».

Снабжение американских крылатых ракет «Томагавк» в Украину может стать многомесячной «эпопеей» и будет происходить постепенно, превращая это оружие в мощный инструмент дипломатического и военного давления на Кремль.