Способны ли россияне прорваться вглубь Харьковщины или Сумщины: в СНБО ответили

Центр противодействия дезинформации СНБО опроверг информацию о возможности масштабных прорывов вражеских войск на Харьковском и Сумском направлениях.

На Харьковском и Сумском направлениях не фиксируется создание вражеских группировок россиян, достаточных для совершения быстрых прорывов.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"На харьковском и на сумском направлении пока не фиксируется создание группировок достаточных для быстрых прорывов, враг может действовать в пограничные, это ограниченные операции", — написал он в своем Telegram.

Коваленко подчеркнул, что действия врага могут ограничиваться операциями только в приграничных районах Харьковщины, но они не будут представлять серьезную угрозу для областных центров.

Напомним, оккупанты расширили зону активных боевых действий почти на 70 км. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оккупанты пытаются заставить Силы обороны задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва.

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