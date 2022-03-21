Спрашивают дорогу и просят позвонить: в МВД объяснили, как распознать вражеского диверсанта

Спрашивают дорогу и просят позвонить: в МВД объяснили, как распознать вражеского диверсанта

За 25 дней российского вторжения в Украину зарегистрировано 1271 преступление против национальной безопасности.

Министерство внутренних дел обнародовало памятку, которая поможет распознать вражеского диверсанта, чтобы "каждый предатель предстал перед законом и судом".

Об этом идет речь в Телеграм-канале МВД Украины.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, подавляющее большинство задержанных диверсантов – граждане Украины.

"Некоторые из задержанных приехали с временно оккупированных территорий или из других стран. У кого-то только вид на жительство. Кое-кто вроде бы постоянно находился в Украине, но изредка пересекал границу с Россией, где и был завербован, а впоследствии вернулся выполнять задачи своих хозяев", – написал Денис Монастырский.

По информации МВД, диверсанты обычно передвигаются за пределами населенных пунктов небольшими группами, расспрашивают дорогу и расположение ВСУ, часто просят позвонить. Кроме того, враг может оставлять подозрительные предметы (одежду, гаджеты, рюкзаки и даже авто) и называть себя представителем различных структур (ООН, Красный крест, ОБСЕ и т.д.).

Отмечается, что за 25 дней российского вторжения в Украину зарегистрировано 1271 преступление против национальной безопасности. Из них 922 – посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность границ, 244 – государственная измена, 48 – диверсионные преступления и 57 – другие.

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