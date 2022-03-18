Спрятала в коробке: на Буковине будут судить женщину, которая пыталась перевезти через границу мужчину

Спрятала в коробке: на Буковине будут судить женщину, которая пыталась перевезти через границу мужчину

Против женщины возбуждено уголовное производство.

В Черновицкой области будут судить женщину из Николаевской области, которая пыталась перевезти своего мужа через границу в коробке.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

16 марта 40-летняя жительница села Полигон Николаевской области на автомобиле Renault Clio приехала в международный пункт пропуска "Росошаны".

"При прохождении проверки указанного транспортного средства работники пограничной службы обнаружили в картонной коробке 36-летнего мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу Украины с Республикой Молдова. Во время досудебного расследования полицейские собрали достаточное количество безоговорочных доказательств причастности женщины к совершению уголовного нарушения 1 статьи 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении.

Следователи полиции под процессуальным руководством Днестровской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнице о подозрении в содеянном и направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд для рассмотрения.

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