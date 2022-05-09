"Спрятались у жилых домов": украинские десантники метким выстрелом уничтожили российских оккупантов (видео)

В Украине десантники 81-й бригады Десантно-штурмовых войск уничтожили живую силу и технику российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.
На кадрах видно, как ВСУ разбомбили вражескую технику и спрятавшихся возле жилых домов оккупантов. После того, как наши военные нанесли удар, техника оккупантов загорелась.
"Наши предки вместе с союзниками победили нацизм, победим и рашизм! Сегодня мы не только защищаем свою родную землю, но и весь демократический народ свободной Европы от агрессии российских захватчиков. Мы обязательно одержим победу", – отметили украинские десантники.
Напомним, что в Мариуполе оккупанты штурмуют "Азовсталь": сосредоточились на подрыве моста.
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