"Спрятались у жилых домов": украинские десантники метким выстрелом уничтожили российских оккупантов (видео)

В Украине десантники 81-й бригады Десантно-штурмовых войск уничтожили живую силу и технику российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

На кадрах видно, как ВСУ разбомбили вражескую технику и спрятавшихся возле жилых домов оккупантов. После того, как наши военные нанесли удар, техника оккупантов загорелась.

"Наши предки вместе с союзниками победили нацизм, победим и рашизм! Сегодня мы не только защищаем свою родную землю, но и весь демократический народ свободной Европы от агрессии российских захватчиков. Мы обязательно одержим победу", – отметили украинские десантники.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты штурмуют "Азовсталь": сосредоточились на подрыве моста.

Читайте также: