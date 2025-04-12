Спрятались за ВСУ: как мобилизация помогает судьям-коррупционерам избежать приговора

Дело Романа Насирова стало лакмусовой бумажкой пробелов в механизме привлечения мобилизованных к ответственности / © Unsplash

Реклама

Механизм приостановления рассмотрения дел в отношении лиц, мобилизованных в ВСУ, может стать инструментом избегания ответственности из-за пробелов в законодательстве.

Об этом заявил директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире КИЕВ24.

«Многие говорят, что это недоработка, и здесь важно: это простая ошибка или сознательная, когда, используя пробел, можно избежать наказания», — отметил эксперт.

Реклама

По его словам, когда личность мобилизуют в ряды ВСУ, рассмотрение уголовного производства останавливается, однако срок давности привлечения к ответственности нет.

«Здесь конфликт: с одной стороны — презумпция невиновности, у человека есть полный объем прав. С другой стороны, ее дело приостанавливается, но срок, когда можно привлечь к ответственности, нет. То есть фактически дело может просто сгореть по сроку», — подчеркнул Леонов.

Особое внимание к этой проблеме привлекло резонансное дело экспредседателя ГФС Романа Насирова, которое было приостановлено именно из-за мобилизации подозреваемого, и это произошло буквально за несколько дней до вынесения приговора.

«Если бы не дело господина Насирова — эта тема оставалась бы в тени. Но этот случай осветил проблему системно», – добавил аналитик.

Напомним, что бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, обвиняемый в получении взятки в размере 722 млн грн, добровольно мобилизовался в ряды ВСУ.