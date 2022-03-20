Спустили штаны и наказали лозиной: на Днепропетровщине спасатели поймали поджигателя травы (фото)

Спустили штаны и наказали лозиной: на Днепропетровщине спасатели поймали поджигателя травы (фото)

Ни обращения спасателей, ни огромные штрафы людей не пугают.

На Днепропетровщине спасатели поймали поджигателя травы, спустили ему штаны и наказали лозиной.

Начальник ГУ ГСЧС области Андрей Кульбач объяснил, что у них уже лопнуло терпение.

"Три дня подряд, дважды в день, в одном и том же месте ликвидировали пожары в экосистемах вблизи жилых домов. Пока одного из "неравнодушных" граждан не поймали", — рассказал он.

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Кульбач добавил, что ни обращения спасателей, ни огромные штрафы людей не пугают.

"Поэтому решили, что прутья немного помогут в обучении правилам пожарной безопасности. Остановитесь, уважаемые поджигатели! Ведь на его месте завтра будете вы", — подчеркнул он.

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