"Спуститесь в подвал": в новогоднюю ночь в Белгородским районе РФ случилась "бавовна" (фото)

В российских пабликах сообщают об обстреле Белгорода и Белгородского района в новогоднюю ночь.

Российский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил работу ПВО над Белгородом и Белгородским районом.

«Сбито 4 снаряда РСЗО. По предварительной информации пострадавших нет. В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях. Подомовой обход территории продолжается», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также для россиян Новый год начался с "праздничных" поздравлений от РСЧС. «Спуститесь в подвал», - говорилось в сообщении.

Жителям Шебекино приходят СМС оповещения от РСЧС об обстреле.

Один из осколков попал на проезжую часть.

В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет.

«Есть повреждения в 2 частных домовладениях - выбиты окна, повреждены двери и фасады. Также повреждено газоснабжение. Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», – сообщил губернатор.

Фото: из соцсетей

Также в Дубовом были слышна "бавовна". «Очень похожи на салют. Очень странно», - говорилось в сообщении.

Напомним, что ранее в Белгородской области РФ произошел мощный пожар на электроподстанции. Шебекино оказался полностью обесточено.

Ранее в Белгороде снова случилась "бавовна": были повреждены автомобили, в многоэтажках вылетели стекла. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, стало известно о четырех пострадавших.

Заметим, что в Белгородской области сооружают противотанковые сооружения на границе с Украиной. Мол, "работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком".

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