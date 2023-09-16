Спустя 2 месяца после скандала с Маркусом в 47-й бригаде сменили командира — СМИ

В 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура" сменили командование — подполковника Александра Сака сняли с должности командира. Бригаду возглавит полковник Александр Павлий.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источники в 47-й бригаде.

Полковник Александр Павлий с 2022 года был командиром 112-й отдельной бригады территориальной обороны Киева, находится в составе Регионального управления "Север" Сил ТрО.

Валерий Маркус написал рапорт: подробности

10 июля 2023 года Валерий Маркус написал рапорт, в котором попросил перевести его на более низкую должность.

"Я категорически не согласен с решениями по применению и развитию 47 бригады. Построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не позволили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности не имею. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным. Своих людей я оставить не могу, поэтому иду на самую низкую должность по собственному желанию, чтобы быть поближе к ним на поле боя", — говорилось в его заявлении.

Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Сак сдержанно отреагировал на заявление Маркуса. А вот главный сержант роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Рустам Мустафаев обвинил Валерия Маркуса в "некомпетентности".

После громкого увольнения Валерия Маркуса из 47-й бригады "Магура" на эту должность назначили Виталия Аверина.

В материале ТСН.ua читайте – Валерий Маркус: путь с 2014 года до создания бригады наступления.

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