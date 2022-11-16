Спутали координаты городов – эксперт рассказал о возможной ошибке России во время падения ракет в Польше

Падение ракет на территорию Польши во время массированных ракетных обстрелов Украины могло быть эпической ошибкой россиян. НАТО уже знают, что именно попало.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

"В воздухе Польши находятся самолеты дальнего радиационного обзора. Они видят минимум на 500 километров. Журналисты были на этом самолете и показали некоторые снимки с экранов. В Польше отлично с первой минуты знали, что куда летит", — сказал Катков.

Как отметил Катков, есть другой аспект – координаты села Пшеводув. Россияне могли спутать координаты с Львовом и Киевом.

"Координаты достаточно совпадают с координатами Львова и Киева. Там два военных объекта, по которым были попадания. Во время подготовки целей к поражению могло произойти банальное смещение координат", — рассказал Катков.

Координаты польского села – 50.4709, 23.9343. Они являются широтой Киева и долготой Львова. Катков сказал, что если эта ситуация окажется правдой, это может быть эпической ошибкой России и операторов, которые готовят летные задачи.

"Такая ситуация возможна. В любом случае вопрос, когда прилетит ракета оккупантов в Польшу был только вопросом времени. Это был вопрос времени, будет или нет. Похожая ситуация с Молдовой недавно. Было понимание, что это произойдет. Об этом говорили даже с весны", – подчеркнул эксперт.

Падение ракет в Польше 15 ноября

Вечером 15 ноября на территории Польши упала ракета, погибли два человека.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что инцидент не был нападением на страну. Мол, скорее всего, это был "несчастный случай".

Тем временем The Guardian пишет, что США и Россия, якобы, отдельно друг от друга согласовали то, что падение ракет вроде бы было вызвано работой украинского ПВО.

Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что взрыв в Польше, скорее всего, возник из- за падения украинской ракеты системы ПВО, отражавшей российскую атаку на инфраструктуру.

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