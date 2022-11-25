"Спутник Притулы" в действии: в разведке рассказали, что увидели из космоса у оккупантов

ГУР Минобороны Украины провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения российских войск на временно оккупированных территориях, в самой РФ и не территориях ее союзников.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской разведки.

"Это стало возможным благодаря сотрудничеству с БФ Сергея Притулы, передавшего в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия SAR-спутников", – говорится в заявлении ведомства.

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Так, разведчикам удалось выявить и подтвердить около 2600 единиц вражеской военной техники. Речь идет о танках, САУ, ББМ, вертолетах, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцирь-С1", вражеских РЛС, понтонных переправах, катерах и палатках в местах расположения вражеских подразделений.

"Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях в любую погоду и ночью", — отметили в ГУР.

Напомним, в августе благотворительный фонд Сергея Притулы за 600 млн грн, собранных украинцами, приобрел спутник для ВСУ. Речь идет о доступе к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE более чем на год, что позволяет военным планировать оперативные операции.

Министр обороны Алексей Резников информировал, что только за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях.

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