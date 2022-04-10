Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении Харькова (фото)

На снимках видны бронетранспортеры, грузовики.

На спутниковых снимках, собранных и проанализированных компанией Maxar Technologies, видно, как военная колонна протяженностью 12 км движется к югу через город Большой Бурлук на востоке Украины.

Об этом сообщает CNN.

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На снимках видны бронетранспортеры, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательное оборудование, составляющие колонну.

Ранее стало известно, что армия Российской Федерации пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных Сил Украины в районе города Изюм и установить полный контроль над городом Мариуполь.

На Слобожанском направлении российская армия продолжает частичную блокировку Харькова, производит обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм для усиления группировки на указанном направлении.

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