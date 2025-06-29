Спутниковые снимки показали, что осталось от Су-34 после удара по аэродрому в РФ

Истребитель Су-34. / © Associated Press

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После заявления Службы безопасности Украины об уничтожении российских бомбардировщиков Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области появились спутниковые снимки, подтверждающие результаты операции.

Снимки обнародовало OSINT-сообщество "КиберМука".

Спутниковые снимки. / © из соцсетей

В СБУ отмечали, что вместе с Силами специальных операций Украины провели спланированный удар по дальным дронам, в результате которого два Су-34 были уничтожены, еще две — повреждены. По данным украинской стороны, операция проводилась тогда, когда самолеты еще находились на земле и не успели взлететь.

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На спутниковых изображениях системы Sentinel-1, проделанных за несколько дней до атаки, видно наличие самолетов на соответствующих стоянках. А на снимке за 29 июня можно заметить характерные признаки поражения — в частности, следы, свидетельствующие о взрыве подвесного вооружения одного из самолетов.

Отдельное внимание к произошедшему привлек комментарий российского военного блоггера Ильи Туманова, известного как Fighterbomber. Он признал потери серьезными, назвав их "многомиллиардными" и такими, "которых можно было избежать", а ситуацию в Мариновке прокомментировал коротко: "Комментировать нет смысла".

Напомним, в результате спецоперации, проведенной СБУ и ССО ВСУ, на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России были поражены четыре российских самолета СУ-34.