Сработает ли у Путина крымский сценарий: Жданов о "референдумах" на оккупированных территориях

Россия после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях попытается присоединить их по крымскому сценарию, однако планам оккупантов мешают поражения на фронте. Президент РФ Владимир Путин вряд ли решится реализовать угрозы применения ядерного оружия, чтобы изменить эту ситуацию.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

"Проведение "референдума" было сугубо фактическое. Невозможно реально провести референдум, они не знают списки избирателей. Это полная фикция. Так же они и будут "присоединять" эти территории. Напишут то, что им нужно по результатам якобы проведённого референдума и объявят, а Госдума проголосует. Мы это уже проходили в 2014 году, когда они у нас аннексировали Крым", — отметил Жданов.

По его мнению, на ход боевых действий проведение "референдумов" никак не повлияет:

"Президент об этом четко сказал. Мы как наступали, так и будем наступать. Как освобождали свои территории, так и будем освобождать. Весь цивилизованный мир, кроме России, будет считать эти территории Украиной".

Военный эксперт допустил, что Россия будет угрожать ядерным оружием, "но вряд ли РФ, оставшись один на один против всего мира, захочет его применять".

Жданов напомнил, что, по некоторым данным, даже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не будет признавать эти "референдумы" из-за опасений очередной волны санкций.

Также эксперт считает, что после "референдумов" не следует ожидать от войск РФ активизации на фронте.

"На сегодняшний день на фронте сложилась ситуация не в пользу РФ. У нас даже больше преимущества, у нас стратегическая инициатива и мы понемногу ведем наступательные действия. Россия обороняется, на сегодняшний день она даже не может провести эскалацию конфликта — нет сил и средств. Говорить о том, что завтра начнутся какие-то события на фронте — нет. Мы имеем успех на некоторых направлениях и пытаемся его развивать. Сегодня Россия не в том положении, чтобы что-то эскалировать, или усугублять ситуацию на фронте", — пояснил он.

Напомним, Россия провела на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей так называемые "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает проведение псевдореферендумов, и что жители оккупированных территорий якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности каких-либо переговоров с Владимиром Путиным проведения фейковых "референдумов" на оккупированных территориях.

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