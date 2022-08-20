Сработала ПВО: над Днепропетровщиной сбили 4 вражеских ракеты "Калибр"

Сегодня утром, 20 августа, над Днепропетровской областью сбили 4 вражеских ракеты "Калибр".

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепропетровщиной все 4 ракеты "Калибр", которые россияне направили на область", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 августа российская армия накрыла огнем три района Днепропетровщины, есть погибший, пострадал ребенок.

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