Сработала ПВО: над Днепропетровщиной сбили 4 вражеских ракеты "Калибр"

Силами ПВО сбиты 4 ракеты, которыми враг атаковал Днепропетровщину.
Сегодня утром, 20 августа, над Днепропетровской областью сбили 4 вражеских ракеты "Калибр".
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепропетровщиной все 4 ракеты "Калибр", которые россияне направили на область", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 19 августа российская армия накрыла огнем три района Днепропетровщины, есть погибший, пострадал ребенок.
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