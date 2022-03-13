"Сработало только 9, удалось вывезти более 5 550 человек": Верещук о работе гумкоридоров 13 марта

"Сработало только 9, удалось вывезти более 5 550 человек": Верещук о работе гумкоридоров 13 марта

Из-за нарушений со стороны вооруженных сил РФ достигнутых договоренностей не сработали гуманитарные коридоры для 5 населенных пунктов.

13 марта 2022 работало 14 гуманитарных коридоров. Из них сработало всего 9.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в видеообращении.

Результаты работы гуманитарных коридоров за 13 марта – Ирина Верещук

"Сегодня, 13 марта 2022 года работало 14 гуманитарных коридоров. Из них сработали только 9. Киевская область: спасено 3 950 человек. Город Бородянка: с третьей попытки открытия коридора удалось спасти 600 человек и довезти в г. Житомир. Село Победа Барышевской ОТГ: путем очень напряженных переговоров сегодня удалось освободить тысячу людей", — отметила она.

По словам Верещук, оккупант не придерживался утром взятых на себя обязательств и заставлял людей возвращаться в бомбоубежища и подвалы, откуда они вышли с надеждой уехать из опасного места.

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"Село Большая Дымерка: эвакуировано 375 человек, 198 из которых — дети. Город Буча — 600 человек. Села Дымеровской ОТГ — тысяча человек, если мы говорим в целом, эвакуировали. Луганская область: спасено 1600 человек. Город Лисичанск: эвакуировано 400 людей. Город Рубежное — 350. Город Северодонецк — 600. Город Кременная — 250 человек сегодня уехали, чтобы иметь более безопасное место для жизни", — рассказала она.

Всего сегодня, по словам политика, из под постоянных обстрелов удалось вывезти более 5 550 человек.

"Вместе с тем из-за нарушений со стороны вооруженных сил РФ достигнутых договоренностей не сработали гуманитарные коридоры для 5 населенных пунктов", — резюмировала она.

Также, по словам Верещук, гуманитарный груз для жителей оккупированного Мариуполя заблокировали в Бердянске. Украинская сторона попытается еще раз пробиться в оккупированный город.

ТСН.ua