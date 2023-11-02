Сражаются на самых горячих направлениях: Зеленский отметил работу воинов девяти бригад (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу воинов девяти механизированных бригад, воюющих на самых горячих направлениях.

Об этом президенте сказал в вечернем обращении к украинцам 2 ноября.

"Наши воины. Наша благодарность. Те, кто отличился за этот день. Угледарское направление – наша крепкая 72-я отдельная механизированная бригада. Я благодарю вас, ребята! Марьинка – десантники "Семьдесят девятки", молодцы! Авдеевское направление – 31-я, 47-я, 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады. Я благодарю каждого воина!

И Купянское направление – 14-я и 32-я отдельные механизированные бригады, 57-я отдельная мотопехотная бригада – горжусь вами, ребята! И я уверен в вас – так же, как и 24 февраля. Уверен, что Украина обязательно победит. Будьте уверены в себе", – сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что гордится всеми, кто сейчас защищает Украину.

"Я горжусь всеми, кто сражается ради Украины, уничтожает оккупантов, восстанавливает наши позиции. Кто сейчас в окопе. Кто сейчас на боевых постах. Кто тренирует наших воинов. Кто производит для Украины оружие, снаряды и технику. Кто учит наших детей. Кто лечит, спасает после ударов. Обеспечивает нормальную жизнь наших городов. Кто дает нам свет. Все, кто дает нам уверенность, — наши родители, наши дети... Кто любит нас. Кто молится за нас, за победу. Кто помогает нам со всех уголков мира. Кто пережил подвалы и оккупацию — и не сломался. Все, кто каждый день делает все, чтобы освобождать Украину и украинцев от российской неволи. Я горжусь тобой, украинский народ! Я горжусь тобой, украинский воин", — резюмировал президент.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина должна увеличивать резервы и расширить категорию граждан, которые могут быть призваны по мобилизации.

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