Сражаются в "горячих" точках: Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде почетное наименование

В частности, бойцы этой бригады участвовали в боях за Соледарь Донецкой области.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которая базируется на Ивано-Франковщине, почетного наименования "Эдельвейс".

Соответствующий указ был подписан и опубликован 14 февраля на сайте президента.

"Учитывая образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины личным составом 10 отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, постановление присвоить 10 отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск" ее – 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", — говорится в тексте документа.

В пресс-службе бригады "свое почетное наименование бригада каждый день борется за тяжелые бои за Украину".

"Сегодня для нас важный день. Мы гордимся быть теми, которыми Вы нас все знаете — Эдельвейсами"! Потому что для нас это не просто цветок. Это символ высокой цели, к которой мы все уверенно шагаем. Победа будет за нами!", — подчеркнули бойцы.

Напомним, во время обращения Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в Донецкой и Луганской областях, где Россия начала свое наступление, остается очень сложной.

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