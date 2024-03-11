Сразу будут лупить по аэродромам: эксперт о том, как защитить F-16 от российских ракет.

Коваленко предупредил, что F-16 сразу по прибытии в Украину станет главной целью для врага. Поэтому места их вероятного базирования будут подвергаться атакам.

Как только Украина F-16, россияне сразу же будут бить по аэродромам, где смогли бы базироваться западные истребители. Поэтому уже сейчас нужно позаботиться о защите аэродромов.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире "Киев24".

"Если у нас будет готов аэродром, россияне сразу же его будут пытаться уничтожить вместе с F-16. Это будут основные удары. Мы должны обеспечить безопасность того объекта, на котором будут размещаться эти самолеты", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, следует минимизировать вероятность использования ракетного вооружения, крылатых ракет – Х-101/555 и других модификаций по этому объекту. Поэтому аэродром нужно обеспечить такой эшелонированной системой противовоздушной обороны, как в Киеве и Киевской области. Еще один вариант – оставить россиян без возможности использовать свое ракетное вооружение дальнего радиуса действия.

"Как это можно сделать? Уничтожая их А-50 – все. Чтобы они не могли предоставлять необходимую разведывательную информацию и целеуказания, дополнять ракетные удары со стороны российской стратегической авиации", – подытожил Коваленко.

Ранее сообщалось, что Силы обороны могли уничтожить третий российский самолет А-50.

В конце февраля глава ГУР Буданов сказал, сколько А-50 у России осталось после того, как два борта уже уничтожила украинская сторона. По его словам, в то время в РФ оставалось всего шесть таких самолетов.

Ранее издание NYT назвало количество и дату поступления самолетов F-16 в Украину.

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