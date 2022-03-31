Сразу шесть закарпатских церквей одной общины вышли из Московского патриархата

Решения приняли путем голосования, из почти двухсот голосов «против» было только три.

В Закарпатье сразу шесть церквей заявили о выходе из Московского патриархата. Уйти из русской церкви в частности решили в Солотвинской общине — там более тридцати тысяч человек. На такой шаг верующие решились после того, как глава их церкви – патриарх Кирилл Гундяев – благословил русскую армию на убийство украинцев.

Об этом говорится в ТСН.

Помолиться за мир в Украине верующие Солотвина традиционно собрались в храме. Канонические молитвы неизменны, однако за здоровье русского патриарха Кирилла, как раньше, больше не молятся, его имя вообще не упоминают. Зато горячо молятся за Украину и наших защитников.

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«Люди увидели, что произошла война, проливается кровь и вышли с инициативой, чтобы мы вышли из подчинения Московского патриархата», – говорит настоятель Свято-Михайловского храма Солотвин Дорин Белецкий.

Этот вопрос возник с начала российского вторжения. Многие мужчины пошли защищать свою землю, в то время как глава русской православной церкви фактически благословил рашистов на убийство украинцев. Это очень возмутило селян, они потребовали выхода из Московского патриархата. «Мы живем в Украине. Давно нужно было это сделать. Это очень мудрое и правильное решение», – говорят местные.

«Они праздновали 8 лет присоединения Крыма. Патриарх присутствовал на том торжестве, вручил икону и сказал, что они должны защищать свою страну. Увидели, что больше со стороны патриархии нет поддержки нашей церкви, наших людей», — добавляет настоятель.

Уже на следующий день во всех шести храмах Солотвинской территориальной общины заявили – Кирилла отрекаются и из-под Московского патриархата выходят. Решение было принято путем голосования. Из почти двухсот голосов «против» было только три. «Российская Федерация – это государство-агрессор, вторгшееся на нашу землю и принесшее нам войну. Основная масса людей приняла свое решение, их никто не принуждал. Люди голосовали добровольно», – объясняет первый заместитель поселкового председателя Солотвина Юрий Тимков.

В ближайшее время будут собираться снова. Теперь будут голосовать за присоединение к Православной церкви Украины. Там уже ответили – принять их рады. Поэтому подходящие для этого документы уже готовят. Через месяц с начала российского вторжения в состав Православной церкви Украины официально перешли уже несколько десятков общин из девяти областей. И каждый день их становится больше.

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