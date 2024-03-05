Среди экипажа потопленного "Сергея Котова" есть погибшие: в ГУР рассказали первые детали

Это была не случайная атака, а длительная операция, отметили в разведке.

Среди экипажа патрульного корабля "Сергей Котов" потопившего в Крыму Черноморского флота РФ есть погибшие моряки.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода".

"Очередная удачная операция, очень хорошие новости. Главное управление разведки во взаимодействии с Военно-морскими силами ВСУ провели блестящую операцию, и "Сергей Котов" в этот раз уже точно уничтожен. Охотились на него не первый раз, уже были успешные атаки, но он смог восстановиться после проведения ремонтных работ. "Сергей Котов" — новейший корабль, стоимость — более $60 млн. На боевое дежурство корабли такого типа стали в 2018 году. У врага были на них планы. Чем меньше таких судов, тем соответственно меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них размещено. А это значит больше возможностей для украинских сил безопасности и обороны", — сказал он.

По словам Юсова, это была не случайная атака, а длительная операция: "Условно пять прямых попаданий морскими дронами случайно не встречаются".

Относительно экипажа ситуация выясняется. Есть погибшие и раненые, утверждает Юсов. В то же время, есть вероятность, что часть экипажа смогла эвакуироваться. Известно о более 10 каретах "скорой", которые вызвали на ближайшем участке суши, добавили в ГУР.

Напомним, ночью морские дроны уничтожили российский корабль "Сергей Котов". Обо всех деталях спецоперации читайте в новости.

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