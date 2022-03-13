Среди эвакуированных украинцев разыскивают российских армейцев, которые едут сдаваться

Десятки тысяч человек удается вывозить с оккупированных территорий.

Эвакуация продолжается, нескольким сотням людей сегодня удалось выбраться из оккупации на свободную землю. После долгих согласований в Киев вывезли спасенных из Ирпеня, Бучи, Ворзеля. В основном это женщины, пожилые люди и дети.

Об этом говорится в ТСН.

Десятки автобусов отправляются на оккупированные территории. Оттуда они попытаются вывезти людей, которые уже 3 недели сидят в подвалах без света, тепла, а то и без продовольствия. В Белгородке их уже ждут сотни волонтеров. Они уже готовят кашу, нарезают бутерброды. Здесь знают, что эвакуированные часто приезжают истощенными, голодными.

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«На вчерашний день мы приняли уже 45 тысяч человек, сельский совет проводит питание людей. Люди настроены очень патриотично, люди помогают, помогают и продуктами и физической силой, я уверен, что мы устоим», — говорят волонтеры.

Волонтеры доставляют продукты в Гореницкую школу, которая находится вблизи оккупантов. Директор не удерживается, обнимает людей, которые привезли продукты. Макароны, мука, хлеб – это позволит продержаться еще несколько дней.

Сотни людей наконец-то выбрались из оккупированных сел и городков Киевской области. Здесь они могут поесть, попить и выдохнуть, они в свободной Украине. Через несколько минут люди уже садятся в другие автобусы.

«На Львов, Луцк, Ровно, Тернополь вы сегодня сегодня выезжаете сто процентов. Люди хотят уже сегодня уехать далеко-далеко от ужасов войны», — говорят волонтеры.

На другой окраине Киева возле Броваров колонна с десяток автомобилей в сопровождении полиции, спасателей, скорой под прикрытием наших вооруженных сил идет прямо в город. Дальше – на вокзал.

В Киев вывезли несколько сотен человек из Ирпеня, Бучи, Ворзеля

Более 30 автобусов и столько же гражданских машин. Все они направляются из Большой Дымерки. Вокруг села уже оккупанты. Просто из-под их обстрелов местные бежали в чем были.

Эвакуировали людей из трех сел вокруг Броваров: Светильник, Большая Дымерка и Победа. Все под присмотром военных. Ведь среди гражданских могли пролезть оккупанты. Чтобы вместо фронта попасть в плен.

«Многое информации от местных, что они приходят и говорят, что готовы сдаться. Они хотели сдаться и чтобы их в военные направили», — говорят люди.