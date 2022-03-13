Среди эвакуированных украинцев разыскивают российских армейцев, которые едут сдаваться

Десятки тысяч человек удается вывозить с оккупированных территорий.
Эвакуация продолжается, нескольким сотням людей сегодня удалось выбраться из оккупации на свободную землю. После долгих согласований в Киев вывезли спасенных из Ирпеня, Бучи, Ворзеля. В основном это женщины, пожилые люди и дети.
Об этом говорится в ТСН.
Десятки автобусов отправляются на оккупированные территории. Оттуда они попытаются вывезти людей, которые уже 3 недели сидят в подвалах без света, тепла, а то и без продовольствия. В Белгородке их уже ждут сотни волонтеров. Они уже готовят кашу, нарезают бутерброды. Здесь знают, что эвакуированные часто приезжают истощенными, голодными.
«На вчерашний день мы приняли уже 45 тысяч человек, сельский совет проводит питание людей. Люди настроены очень патриотично, люди помогают, помогают и продуктами и физической силой, я уверен, что мы устоим», — говорят волонтеры.
Волонтеры доставляют продукты в Гореницкую школу, которая находится вблизи оккупантов. Директор не удерживается, обнимает людей, которые привезли продукты. Макароны, мука, хлеб – это позволит продержаться еще несколько дней.
Сотни людей наконец-то выбрались из оккупированных сел и городков Киевской области. Здесь они могут поесть, попить и выдохнуть, они в свободной Украине. Через несколько минут люди уже садятся в другие автобусы.
«На Львов, Луцк, Ровно, Тернополь вы сегодня сегодня выезжаете сто процентов. Люди хотят уже сегодня уехать далеко-далеко от ужасов войны», — говорят волонтеры.
На другой окраине Киева возле Броваров колонна с десяток автомобилей в сопровождении полиции, спасателей, скорой под прикрытием наших вооруженных сил идет прямо в город. Дальше – на вокзал.
Более 30 автобусов и столько же гражданских машин. Все они направляются из Большой Дымерки. Вокруг села уже оккупанты. Просто из-под их обстрелов местные бежали в чем были.
Эвакуировали людей из трех сел вокруг Броваров: Светильник, Большая Дымерка и Победа. Все под присмотром военных. Ведь среди гражданских могли пролезть оккупанты. Чтобы вместо фронта попасть в плен.
«Многое информации от местных, что они приходят и говорят, что готовы сдаться. Они хотели сдаться и чтобы их в военные направили», — говорят люди.