Среди могил "Смерчи", безумная маршрутка и покоцаные магазины: как живет обычная деревня на Николаевщине

Обычная деревня на Николаевщине. Здесь среди могил торчат российские "Смерчи", безумная маршрутка ездит под обстрелами, а магазины побиты кассетными снарядами.

Обычная деревня на Николаевщине. Как и повсюду, здесь повалены заборы, разбитые осколками дерева и поврежденные дома. И постоянные взрывы. Глава местной общины Наталья, ее здесь все называют Федоровна, переживает — ее село на передовой покажут по телевизору, а здесь не убрано. Из-за остатков боеприпасов на полях не могут справиться с сорняком.

Об этом 18 августа говорится в сюжете ТСН.

Также читайте Визовые санкции для россиян: почему это важно и какие европейские чиновники не поддерживают ограничения

Раньше, рассказывает глава громады, здесь было людно. В областной центр несколько десятков километров, так что сюда съезжалось много дачников. Теперь наведаются только отчаянные. Добраться можно одним видом общественного транспорта.

Пассажиры безумной маршрутки уже разбираются на каком расстоянии взрывается. И уверяют: если упадет рядом – упадут и они.

Со стороны обстрелов и передовой наконец-то несется рейсовый автобус. Все пассажиры сразу вступаются и за транспорт, и за водителя – говорят, на этом сейчас держится их жизнь.

Самое популярное место здесь – магазин с Надеждой. Так зовут продавщицу – вход побит кассетными снарядами. Ассортимент – как в столичном супермаркете. Работают даже во время артобстрела, потому что людям нужно.

Надежда показывает нам секрет – в магазине уже накрытый стол, у дочери Жени сегодня день рождения, поэтому пусть орки хоть стреляют, но у ребенка должен быть торт. И праздник.

Это другой угол села – в это же время здесь похороны. На кладбище – побитые памятники. Среди могил торчат "Смерчи". Часть "Смерча" вынесло на кладбище.

Федоровна обещает, когда, когда наши победят, мы обязательно должны приехать к ним — в это время у них обычно фестиваль борща, особенного, с рыбой — такой варят только именно здесь.

Напомним, что в Херсонской области на мине взорвался автомобиль. Люди пытались уехать из оккупации.

Читайте также: