Среди оккупантов есть жертвы: Федоров рассказал о последствиях недавней "бововны" в Токмаке

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области днем 21 декабря прогремели громкие взрывы.

Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, в результате по меньшей мере трех "прилетов" погибли несколько российских военных и служащих. Взрывы были там, где враг разместил свою администрацию и полицию.

Мэр также отметил, что ликвидация врага ведется по всей Запорожской линии фронта. По его словам, это как фронтовые города, такие как Токмак, так и тыловые, которыми враг считает и Бердянск и Мелитополь.

Напомним, оккупнты утром 23 декабря перекрыли Крымский мост.

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